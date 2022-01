Cina: commercio tra provincia del Guizhou e Paesi Rcep in aumento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli scambi commerciali tra la provincia cinese del Guizhou e i Paesi aderenti al Partenariato economico globale regionale (Rcep) hanno registrato un aumento del 22,7 per cento annuo nei primi 11 mesi del 2021. Lo riferiscono le autorità doganali della provincia meridionale, secondo cui il volume d’affari si è attestato intorno ai 2,5 miliardi di dollari. Tra le principali voci dell’export rientrano fertilizzanti e pneumatici, mentre le importazioni includono principalmente gomma e minerali metallici. L'accordo Rcep, entrato in vigore il primo gennaio 2022 per alcuni Stati membri, istituisce nella regione Asia-Pacifico l’area di libero scambio più grande al mondo. È stato ratificato il 15 novembre 2020 dai 10 Stati membri dell’Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (Filippine, Indonesia, Malesia, Singapore, Thailandia, Brunei, Vietnam, Myanmar, Laos, Cambogia), unitamente a Cina, Giappone, Corea del Sud, Australia e Nuova Zelanda. (Cip)