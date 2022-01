Cina: rapporto, industria turistica varrà 598 miliardi di dollari nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’industria turistica della Cina dovrebbe generare introiti per 598 miliardi di dollari nel 2022, anno in cui il numero dei viaggi ammonterà a 3,98 miliardi. A stimarlo è il presidente dell’istituto di ricerca China Tourism Academy, Dai Bin, secondo cui il comparto turistico ha registrato una timida ripresa già a partire dal 2021. Dai ha infatti calcolato un totale di 3,43 miliardi di viaggi effettuati in quell’anno, pari ad aumento del 19 per cento rispetto al 2020. Nello stesso periodo, le entrate hanno subito un incremento del 35 per cento annuo a 472 miliardi di dollari. Viaggi di breve durata condotti a scopo culturale e ricreativo sembrano destinati a divenire le nuove tendenze nel 2022, ha precisato l’esperto. (Cip)