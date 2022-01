Giappone: Covid, 554 casi giornalieri dopo l'arrivo della variante Omicron (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La variante Omicron del coronavirus è già stata isolata in 25 delle 47 prefetture del Giappone. E' quanto emerge dagli ultimi bollettini pubblicati dalle autorità sanitarie di quel Paese ieri, 30 dicembre, appena un mese dopo il rilevamento del primo caso della nuova variante. Circa 500 persone in Giappone sono state infettate sinora dalla nuova variante altamente trasmissibile del virus responsabile del Covid-19. Gran parte dei casi sono stati diagnosticati a soggetti già in quarantena come contatti stretti di individui positivi al coronavirus o a fini cautelari, dopo l'arrivo nel Paese dall'estero; i primi casi di trasmissione comunitaria sono stati però già segnalati in aree urbane come quelle di Tokyo e Osaka. (segue) (Git)