Usa: Covid, sindaco New York Adams valuta obbligo terza dose per dipendenti pubblici

- Il nuovo sindaco di New York, Eric Adams, ha annunciato ieri che la sua amministrazione sta valutando l'obbligo della terza dose di vaccino contro il Covid-19 per i dipendenti del governo municipale. Intervistato dall'emittente televisiva "Abc", il sindaco, che si è insediato il primo gennaio, ha precisato che la decisione in merito all'obbligatorietà della terza dose verrà assunta "sulla base dei dati". "Se ci parrà di essere al punto di doverlo rendere obbligatorio lo faremo, ma in ogni caso consigliamo (ai dipendenti comunali) di farlo subito", ha spiegato Adams, riferendosi al secondo richiamo del vaccino. New York è alle prese con una nuova ondata pandemica: negli ultimi sette giorni ha registrato in media ben 23.943 casi giornalieri, secondo i dati forniti dal dipartimento della Salute cittadino. Ieri lo Stato di New York ha registrato complessivamente 62.536 nuovi casi di coronavirus. (Nys)