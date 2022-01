Malesia: piogge torrenziali causano nuovi allagamenti in cinque Stati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le piogge torrenziali che continuano a cadere sulla Malesia hanno causato nuovi allagamenti in cinque Stati ieri, 2 gennaio, mentre le autorità meteorologiche avvertono che le precipitazioni intense proseguiranno almeno sino a domani, 4 gennaio. Oltre 8.700 persone hanno dovuto trovare rifugio in centri per sfollati negli Stati di Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor, Melaka, Negeri, Sembilan e Sabah. Un allarme è stato indirizzato anche alle comunità costiere, specie quelle lungo la costa occidentale della Malesia peninsulare, dove i forti venti potrebbero causare ondate e allagamenti costieri. Le aree maggiormente a rischio sono Kuala Muda a Kedah; Bagan Datoh a Perak; Klang, Kuala Langat, Sabak Bernam e Kuala Selangor a Selangor; e Batu Pahat e Pontian a Johor. (Fim)