Singapore: carbon tax genererà un miliardo di dollari di entrate in cinque anni

- La tassa sui grandi emettitori di anidride carbonica adottata da Singapore consentirà di generare un miliardo di dollari di entrate fiscali nei primi cinque anni dalla sua approvazione, secondo le stime formulate dalle autorità di quel Paese. Lo scrive il quotidiano "Straits Times", ricordando che dall'entrata in vigore della nuova imposta sono già trascorsi due anni. La tassa, che rimarrà in vigore almeno sino al 2023, prevede l'esazione di cinque dollari per ogni tonnellata di CO2 emessa nell'atmosfera dai maggiori emettitori del Paese. Il governo di Singapore dovrebbe annunciare il mese prossimo la nuova aliquota per il 2024. (segue) (Fim)