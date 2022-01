Germania: ministro Salute Lauterbach, nuove decisioni Covid saranno sicuramente adottate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuove decisioni sulla gestione del Covid-19 in Germania verranno “sicuramente” adottate nel corso della videoconferenza che il governo federale e i Laender terranno il 7 gennaio, convocata per valutare la situazione della pandemia nel Paese e concordare sull'azione di contrasto. È quanto affermato dal ministro della Salute tedesco, Karl Lauterbach, nel corso di un'intervista che ha rilasciato all'emittente televisiva “N-tv”. In particolare, l'esponente del Partito socialdemocratico tedesco (SpD) ha dichiarato: “Vi saranno sicuramente nuove risoluzioni, perché dobbiamo pensare a come possiamo modificare le norme sulla quarantena”. In particolare, la domanda è quanto dovrebbe durare l'isolamento per chi lavora nelle infrastrutture strategiche o nel sistema sanitario, in particolare per coloro a cui è già stato somministrato il richiamo del vaccino contro il coronavirus. Prima di Natale, il Comitato di esperti che assiste il governo federale nella gestione della pandemia ha avvertito che il sistema sanitario e l'infrastruttura critica della Germania sarebbero esposti a uno stress estremo nel caso in cui numerosi dipendenti venissero infettati o dovessero essere allo stesso tempo in quarantena. Per tale motivo, l'esecutivo tedesco sta valutando la riduzione dei tempi di isolamento. (Geb)