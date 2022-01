Grecia: Pagoni (Einap), scuole devono riaprire nonostante variante Omicron del Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le scuole in Grecia possono e devono essere aperte normalmente, modificando semplicemente i protocolli operativi per i test anti Covid-19 e garantendo il rispetto delle misure di protezione individuale. Lo ha detto la presidente dell’Associazione dei medici ospedalieri di Atene e del Pireo (Einap), Matina Pagoni, parlando all’emittente televisiva “Skai”. Secondo Pagoni non è possibile che i bambini restino rinchiusi nelle loro case, aggiungendo che in nessuna parte del mondo le scuole sono state chiuse a causa della nuova ondata della variante Omicron del Covid. La presidente dell'Einap ha avvertito che nel prossimo futuro è previsto un gran numero di casi di coronavirus e che il picco si verificherà tra il 12 e il 15 gennaio. Pagoni ha anche sottolineato che la copertura dei posti letto in terapia intensiva negli ospedali dell’Attica e di Salonicco ha raggiunto il 91 per cento, specificando tuttavia che i pazienti sono malati a causa della variante Delta e non della Omicron. La presidente dell’Einap ha previsto un miglioramento della situazione da maggio quando “il virus non sparirà ma lo si potrà controllare completamente". (Gra)