Usa: Covid, passo indietro dei Cdc su allentamento misure di quarantena

- I Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) degli Stati Uniti si apprestano a rivedere dopo meno di una settimana la decisione di allentare i requisiti di quarantena per i soggetti positivi alla Covid-19 asintomatici o paucisintomatici. Lo riferisce la stampa Usa, spiegando che la decisione dei Cdc di ridurre da 10 a cinque giorni il periodo di quarantena per le persone risultate positive al coronavirus ma asintomatiche o che non esibiscono più alcun sintomo ha innescato dure critiche nei confronti dell'agenzia. I Cdc avevano giustificato la decisione menzionando la necessità di far tornare le persone al lavoro il prima possibile, e ridurre così l'impatto delle misure di contenimento del Covid-19 sull'economia. Tale richiesta era stata avanzata da diverse aziende, a cominciare da compagnie aeree come Delta Air Lines, che proprio a causa delle quarantene cautelari ha dovuto cancellare migliaia di voli nel corso delle ultime settimane. Anthony Fauci, infettivologo di riferimento della Casa Bianca, ha annunciato ieri che le nuove linee guida verranno nuovamente irrigidite con l'introduzione dell'obbligo di tampone negativo al termine del periodo di quarantena. (Nys)