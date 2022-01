Germania: ministro Salute Lauterbach, valutiamo tempi di quarantena per Covid ridotti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Salute tedesco, Karl Lauterbach, ha dichiarato che sta valutando “tempi di quarantena e isolamento ridotti” per il Covid-19. L'esponente del Partito socialdemocratico tedesco (SpD) ha spiegato che tale modifica si rende necessaria in considerazione dell'elevato numero di contagi causato dalla variante Omicron del virus. Alcuni Paesi, tra cui Francia e Regno Unito, hanno abbreviato i tempi di quarantena per quanti risultano positivi al coronavirus, pur essendo stati vaccinati. (Geb)