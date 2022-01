Energia: Germania, ministro Finanze Lindner, necessarie centrali a gas moderne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania ha “realisticamente bisogno di moderne centrali elettriche a gas, come tecnologia di transizione” in vista della denuclearizzazione e della decarbonizzazione del Paese, da completare gradualmente entro il 2022 e il 2030. È quanto dichiarato dal ministro delle Finanze tedesco, Christian Lindner, nel corso di un'intervista che ha rilasciato al quotidiano “Sueddeutsche Zeitung”. In questo modo, il presidente del Partito liberaldemocratico (Fdp) ha commentato la proposta della Commissione europea di classificare gli investimenti nel gas naturale e nel nucleare come sostenibili, a determinate condizioni. Secondo Lindner, in vista del raggiungimento della neutralità per il clima da parte della Germania nel 2045, le centrali a gas di nuova generazione dovrebbero essere “successivamente utilizzabili con l'idrogeno”. Inoltre, affinché la transizione energetica abbia successo, sono “necessarie condizioni quadro favorevoli agli investimenti”. Lindner ha, infine, affermato che il governo tedesco si attiene ai piani per una graduale denuclearizzazione della Germania. (Geb)