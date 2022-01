Infrastrutture: Giovannini, alta velocità essenziale per il Centro Sud (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C'è anche scetticismo al Nord sulla capacità del Sud di spendere, se si pensa alla proposta del sindaco di Milano Sala di rastrellare per la sua città i soldi non spesi: "Il Pnrr sta cambiando le regole del gioco, per tutti. Con il Piano ci sono scadenze temporali molto rigide e noi abbiamo inserito soltanto progetti realizzabili in quei termini e già identificati. A monte delle scelte c'è già una valutazione di fattibilita, cosa che nei fondi europei 'ordinari' normalmente non figura". Questo vale anche per l'Alta velocità Salerno-Reggio Calabria, che è finanziata con il Fondo complementare: "Fare la Salerno-Reggio è stata una scelta di questo governo. Se l'avessimo inserita tutta nel Pnrr saremmo stati dei folli perché è impossibile ultimarla nei tempi previsti: per questo, sono inseriti solo i lotti realizzabili e resi fruibili entro il 2026, ma ci sono quasi 10 miliardi sul bilancio dello Stato per proseguire l'opera oltre tale data". Il progetto, per un costo complessivo di 22 miliardi, è stato da più parti criticato come troppo caro: "Anche quando si è realizzata l'Alta velocità al Centro-Nord c'era chi parlava di opera faraonica e di spreco di risorse pubbliche. E invece ha cambiato la vita a milioni di persone. D'altra parte, perché i cittadini del Sud non dovrebbero avere le stesse opportunità degli altri?", ha concluso Giovannini. (Res)