Pensioni: Tridico (Inps), via a 64 anni (2)

- Non bastano a sostenere le pensioni: "II tasso di occupazione è del 58-59 per cento sul totale degli attivi. E ci sono 3,5 milioni di lavoratori in nero. Negli ultimi 30 anni tutte le riforme del lavoro hanno provato ad alzare questo tasso con la flessibilità. È stato un fallimento". Secondo Tridico "l'occupazione si crea con gli investimenti. E si deve accelerare su un salario minimo equo di almeno 9 euro l'ora, come indicato dalla stessa Unione Europea, che interessa soprattutto le categorie che fanno più fatica nel mercato del lavoro: donne e giovani. Bisogna poi rendere gratuito il riscatto della laurea", ha concluso il presidente dell'Inps. (Res)