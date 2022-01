Singapore: il Pil è cresciuto del 7,2 per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prodotto interno lordo di Singapore è cresciuto del 7,2 per cento nel 2021, recuperando la contrazione del 5,4 per cento subita nel 2020 a causa della pandemia. E' quanto emerge dai dati preliminari pubblicati oggi, 3 gennaio. Lo scorso anno l'economia di Singapore ha compiuto un balzo grazie alla ripresa della domanda globale e il rapido incedere della campagna di vaccinazione contro il Covid-19: entro la fine dell'anno, l'87 per cento della popolazione aveva ricevuto due dosi di vaccino, ma una nuova ondata pandemica nel mese di ottobre ha spinto il governo a reintrodurre alcune misure di distanziamento sociale. Il governo della città-Stato punta a proseguire la ripresa nel 2022, tramite una combinazione di graduali riaperture delle attività socio-economiche e nuove vaccinazioni. Sui piani del governo incombe però la variante Omicron del coronavirus. (segue) (Fim)