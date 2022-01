Singapore: il Pil è cresciuto del 7,2 per cento nel 2021 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Singapore ha bloccato la vendita di biglietti aerei per il programma di ingresso esente da quarantena riservato ai viaggiatori vaccinati in arrivo da una lista di altri Paesi, in risposta ai crescenti timori legati alla propagazione della variante Omicron del coronavirus. La decisione della città-Stato segue quella analoga annunciata dalla Thailandia, che ieri ha annunciato il blocco degli ingressi senza quarantena per i turisti vaccinati. A Singapore il blocco delle vendite di biglietti per le "linee di viaggio per vaccinati" si protrarrà almeno sino al 20 gennaio. Per il momento, Singapore prevede di riprendere le vendite dei biglietti in quella data, limitandole però al 50 per cento della capacità prevista sino ad ora. (Fim)