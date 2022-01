Usa: Biden e Harris terranno un discorso nell'anniversario dell'assalto al Campidoglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e la vicepresidente Kamala Harris terranno un discorso il prossimo 6 gennaio, nell'anniversario dell'insurrezione al Campidoglio da parte di sostenitori dell'ex presidente Donald Trump intenzionati a bloccare la certificazione delle elezioni presidenziali dello scorso anno. Lo ha annunciato la Casa Bianca, fornendo ulteriori dettagli in merito alle iniziative che Biden intende assumere per "commemorare" il traumatico evento che ha segnato l'inizio della sua presidenza. Biden ha fatto più volte riferimento all'assalto al Congresso come ad un "giorno buio" nella storia degli Stati Uniti. Il presidente e la sua vice Harris interverranno nel contesto di una serie di eventi organizzati dal Partito democratico. (Nys)