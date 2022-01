Giappone: l'84 per cento delle aziende prevede crescita economica nel 2022 (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca del Giappone (BoJ) revocherà il prossimo marzo alcune delle misure espansive adottate in risposta alla pandemia di Covid-19. La decisione è giunta al termine di un incontro del consiglio di politica monetaria il 17 dicembre. La Banca ha deciso in particolare di porre fine agli acquisti di obbligazioni aziendali e titoli di credito entro la fine di marzo, confermando così la scadenza prefissata di tali misure. La Boj ha inoltre stabilito di limitare l'emissione di prestiti a interesse zero con scadenza a un anno concessi alle banche che sostengono le aziende danneggiate dalla crisi pandemica, anche se tale forma di aiuti rimarrà in vigore per le piccole imprese almeno sino a settembre 2022. La BoJ si allinea così ad altre banche centrali - incluse la Federal Reserve e la Banca centrale europea - che hanno iniziato un graduale ridimensionamento delle misure straordinarie adottate in risposta alla crisi pandemica. (segue) (Git)