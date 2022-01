Giappone: l'84 per cento delle aziende prevede crescita economica nel 2022 (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone ha presentato alla Dieta una manovra di bilancio record da 36mila miliardi di yen (320 miliardi di dollari) per l'anno fiscale 2021, che in quel Paese si chiuderà il prossimo marzo. La manovra è la prima approvata dal governo giapponese dallo scorso aprile, e include una serie di misure di stimolo tese ad accelerare la ripresa dell'economia danneggiata dalla pandemia di Covid-19. La manovra prevede l'emissione di nuovo debito pubblico per 22.100 miliardi di yen; includendo gli interventi finanziati dal settore privato, come i finanziamenti bancari di emergenza per le attività produttive in difficoltà, l'entità complessiva della vasta manovra economica dovrebbe aumentare a 78.900 miliardi di yen. Il piano è stato via via incrementato partendo da una bozza iniziale di 30mila miliardi di yen; la spesa fiscale complessiva, inclusi gli investimenti statali "zaito" (acronimo del programma statale di investimento fiscale e prestito) e degli interventi delle amministrazioni locali, sarà superiore a quella del piano da 48.400 miliardi varato nel 2020 dal governo dell'ex premier Shinzo Abe. Il pacchetto di stimolo include anche la distribuzione di sussidi per 100mila yen in contanti e voucher a tutti i minori di 18 anni nelle famiglie con un reddito annuo inferiore a 9,6 milioni di yen, un piano dal costo stimato in 2mila miliardi di yen. L'emissione totale di debito pubblico da parte del Giappone ammonterà quest'anno a 65mila miliardi di yen, meno dei 108.600 miliardi di yen dell'anno fiscale 2020. (Git)