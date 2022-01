Giappone: Covid, 554 casi giornalieri dopo l'arrivo della variante Omicron

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità sanitarie del Giappone hanno confermato 554 nuovi casi di Covid-19 nel Paese nelle 24 ore del 2 gennaio; il bilancio giornaliero dei contagi ha superato la soglia di 500 per la prima volta da due mesi a questa parte ed ha registrato un nuovo massimo dallo scorso novembre, quando il primo caso di variante Omicron è stato isolato nel Paese. Il primo ministro giapponese, Fumio Kishida, ha dichiarato nel corso del suo discorso per il nuovo anno che il governo continuerà ad adottare misure per frenare la nuova variante; diversi epidemiologi sollecitano una transizione verso misure di contenimento interne, dal momento che la chiusura dei confini da sola non ha potuto prevenire del tutto la diffusione della Omicron. (segue) (Git)