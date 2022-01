Giappone: Covid, 554 casi giornalieri dopo l'arrivo della variante Omicron (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una commissione di esperti istituita dal governo del Giappone ha dato il via libera all'impiego nel Paese del farmaco antivirale per somministrazione orale molnupiravir sviluppato da Merck, come trattamento per i pazienti affetti da Covid-19. Si tratta del primo farmaco per somministrazione orale autorizzato in Giappone espressamente per il trattamento del coronavirus; ad oggi lo stesso farmaco ha ottenuto l'autorizzazione, tra gli altri, dei regolatori di Stati Uniti, Regno Unito e Filippine. Thailandia, Corea del Sud e Malesia hanno espresso a loro volta interesse nel farmaco, mentre la Francia ha ordinato alcuni ordini di acquisto preliminari. Il molnupiravir era stato inizialmente sviluppato da Merck come trattamento farmacologico contro i virus influenzali a Rna come quelli dell'influenza, e agisce contro questi ultimi inibendo la replicazione dell'Rna virale nelle cellule dell'organismo. (segue) (Git)