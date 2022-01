Regno Unito: Covid, oltre 137 mila casi registrati nelle ultime 24 ore in Inghilterra e Galles

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più di 137 mila nuovi casi di Covid sono stati registrati nelle ultime 24 ore in Inghilterra e Galles. I dati fanno riferimento solo a due nazioni del Regno Unito perchè in Scozia e Irlanda del Nord non sono stati ancora comunicati i contagi a causa del fine settimana di festività. Le cifre relative a Inghilterra e Galles mostrano anche che ci sono stati altri 73 decessi entro 28 giorni da un test positivo, come scrive il quotidiano "The Guardian". Sabato i casi nella sola Inghilterra hanno raggiunto 162.572, un nuovo record su base quotidiana. Tuttavia, le cifre tendono ad essere inferiori la domenica e all'inizio della settimana a causa del minor numero di test effettuati durante il fine settimana. David Spiegelhalter, membro dello Scientific Advisory Group for Emergencies (Sage), ha affermato che le infezioni quotidiane da Covid del Regno Unito potrebbero essere più vicine a 500 mila, dato che le reinfezioni non vengono conteggiate e i test sono limitati. (Rel)