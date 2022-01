Emirati: approvato budget 2022 da 16 miliardi di dollari Usa per Dubai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo sceicco Mohammed bin Rashid al Maktoum, il governatore della città di Dubai, ha approvato il budget della città per l'anno 2022, di circa 16 miliardi di dollari statunitensi. Lo riferisce il quotidiano saudita "Arab News". Il budget per l'anno fiscale 2022 rientra in quello del biennio 2022-2024, che sarà di 49 miliardi. I guadagni stimati per il nuovo anno si aggirano sui 15 miliardi di dollari statunitensi.(Res)