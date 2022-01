Business news: Petrobras, 2,78 miliardi di dollari per progetti a basse emissioni di carbonio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica statale brasiliana Petrobras ha stanziato nel suo piano di investimenti 2022-26 un totale di 2,78 miliardi di dollari in destinati a finanziare azioni per ridurre le proprie emissioni di gas serra e le emissioni di carbonio. L'importo rappresenta il 4,1 per cento del totale di 68 miliardi di dollari che l'azienda investirà nel periodo. L'obiettivo centrale dell'agenda climatica di Petrobras è azzerare le emissioni nette di gas serra entro il 2060, in linea con i termini dell'accordo di Parigi. "La società pianifica i suoi investimenti considerando che l'accordo di Parigi avrà successo", ha informato Petrobras in una nota inviata al quotidiano "Poder360", riferendosi agli impegni multilaterali stabiliti nel 2015 per evitare un aumento di 2 gradi della temperatura del pianeta entro la fine del secolo. (Brb)