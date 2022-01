© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito i principali appuntamenti previsti per domani a Roma e nel LazioROMA- L'assessora alle Politiche Sociali Barbara Funari visita un nuovo centro di accoglienza per i senza dimora, aperto nel XV municipio presso il Seven Hills Camping & Village. La struttura, oltre ad offrire accoglienza, prevede anche un percorso di inserimento sociale e lavorativo (Seven Hills Camping & Village, Via Vittorio Trucchi, 10) - Ore 10 (Rer)