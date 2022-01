© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel mese di novembre, l'indice di disoccupazione in Colombia è stato del 10,8 per cento, in calo del 2,5 per cento su anno (quando l'indice era al 13,3 per cento). Il tasso di partecipazione globale al mercato del lavoro è stato del 60,4 per cento (contro il 61,4 per cento del novembre 2020) mentre l'occupazione ha raggiunto il 53,9 per cento (contro il 53,2 per cento). (Mec)