Business news: Cile, Acs e Vinci ottengono autorizzazioni per vendita Cobra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda di costruzioni spagnola Acs e Vinci hanno ottenuto nelle ultime ore i permessi dagli enti regolatori e governativi del Cile per concludere la vendita della divisione industriale dell'azienda di Florentino Perez (Cobra) al gruppo francese. Secondo quanto riferito dal quotidiano "Vox Populi" che ha consultato fonti vicine alla transazione, l'operazione è valutata circa 5 miliardi di euro. Il 30 novembre scorso il governo spagnolo aveva dato il via libera alla vendita in modo che Acs possa includerla nei suoi conti per l'esercizio 2021. L'accordo con Vinci, che è stato reso pubblico nell'ottobre del 2020, prevede la creazione di quella che sarà una delle principali società europee di energia rinnovabile, e permetterà ad Acs di fare nuovi investimenti in autostrade e altre concessioni. Secondo "Vox Populi", la vendita di Cobra a Vinci permette ad Acs di concludere positivamente il 2021, anno in cui ha pesato il rifiuto del governo italiano di partecipare all'acquisto di Autostrade, la concessionaria autostradale di Atlantia. (Abu)