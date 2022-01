Pd: Bellanova, termine malattia per etichettare stagione che ha saputo guardare al futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- Utilizzare il termine malattia per etichettare una stagione che ha saputo guardare al futuro e al riformismo da esattamente conto di ciò che non si è più capaci di leggere con gli occhi della politica. Lo scrive su Facebook la viceministra alle Infrastrutture e senatrice di Italia Viva, Teresa Bellanova. "Ciò dovrebbe far trasecolare anche gli amici del Pd che di quella stagione - caratterizzata dallo sguardo verso futuro - ne hanno fatto parte. Condividendo, spendendosi e lavorando per migliorare il Paese", aggiunge. "Affrontare le sfide che il tempo ci impone con uno sguardo riformista o riesumare vecchi schemi che hanno prodotto solo fallimenti. Il punto sul quale la politica dovrebbe interrogarsi e dibattere è questo. Non il destino politico di D’Alema e soci", conclude Bellanova. (Rin)