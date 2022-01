Grecia: ex premier Simitis, adesione all'euro è stata una scelta giusta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'adesione della Grecia all'euro è stata una scelta giusta, al momento giusto, grazie a una mobilitazione nazionale. Lo ha affermato l'ex primo ministro della Grecia, Costas Simitis, in occasione del ventesimo anniversario dell'introduzione dell'euro come moneta nazionale ellenica. “Oggi ricorre il ventesimo anniversario della nostra adesione all'euro. Abbiamo raggiunto questo successo dopo uno sforzo sistematico del nostro governo e della società nel suo insieme. Era un obiettivo nazionale che abbiamo raggiunto. È stata una vittoria che ha protetto il nostro Paese in condizioni difficili e avverse. È stata una buona scelta, al momento giusto, con una mobilitazione nazionale", ha spiegato l'ex capo del governo, protagonista di tale decisione. “Il popolo greco oggi ha riconosciuto il valore dell'euro, che ha facilitato la sua economia e la sua vita quotidiana. In questo frangente, però, va ricordato che l'euro è stato il primo passo nel compito di un'Europa unita. Un traguardo che è oggi un'esigenza insormontabile, nell'era delle grandi riorganizzazioni geopolitiche”, ha aggiunto Simitis, in una dichiarazione ripresa dal quotidiano "To Vima". (Gra)