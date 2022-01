Grecia: ministro Salute, governo impegnato per permettere normale riapertura scuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Grecia resta impegnato nei suoi piani per permettere la normale riapertura delle scuole dopo le vacanze natalizie, il 10 gennaio. Lo ha detto oggi il ministro della Salute greco Thanos Plevris all'emittente "Skai Tv", ma la decisione finale spetta alla commissione sanitaria, che dovrebbe riunirsi martedì o mercoledì e rivedrà anche il protocollo sanitario e gli eventuali adeguamenti. Definendo la diffusione della variante Omicron "un fenomeno senza precedenti", il ministro ha affermato che la pressione negli ospedali dovrebbe essere sulla disponibilità di letti semplici, non nelle unità di terapia intensiva. "Abbiamo un totale di 1.300 unità di terapia intensiva suddivise in incidenti Covid e non", ha affermato Plevris, spiegando che "tutti i pazienti attualmente sottoposti a ventilazione assistita sono stati contagiati dalla variante Delta". (Gra)