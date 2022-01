Business news: Messico, per Lopez Obrador riforma energetica è contraria alla corruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta di riforma costituzionale del comparto energetico messicano fa capire chi è "favorevole alla corruzione o chi è contrario". Lo ha detto il presidente del Messico, Andrés Manuel Lopez Obrador, tornando ad accusare le imprese private e straniere di aver approfittato delle liberalizzazioni concesse in passato per trarre profitti a danno del "popolo". La proposta depositata dal governo, che mette le imprese pubbliche al centro del comparto, dovrà essere votata entro i primi mesi dell'anno in Parlamento, dove però la coalizione di governo non ha i numeri sufficienti per approvarla in autonomia. Per i partiti di opposizione la scelta "è netta: si tratta di essere a favore o contro la corruzione. Non ci sono mezze misure, e questo è il momento di definirsi", ha detto Lopez Obrador nel corso della tradizionale conferenza stampa quotidiana. (segue) (Mec)