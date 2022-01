Kosovo: premier Kurti, nel 2022 puntiamo ad accordo e normalizzazione relazioni con Serbia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'obiettivo del governo del Kosovo è raggiungere un accordo con la Serbia e normalizzare le relazioni nel 2022. Lo ha affermato oggi il primo ministro kosovaro Albin Kurti, aggiungendo che la riuscita di tale scenario dipende molto di più dalla Serbia. "Un accordo che non implichi il riconoscimento reciproco è, ovviamente, inaccettabile per noi e non andrebbe a vantaggio di nessuno, mentre il raggiungimento di un accordo finale andrebbe a vantaggio di entrambi i Paesi, perché accelererebbe il processo di integrazione europea", ha affermato Kurti. Il premier kosovaro ha detto che la Serbia vuole proseguire la strada europea, ma che ciò non è possibile senza il riconoscimento del Kosovo, mentre d'altra parte Pristina vuole l'integrazione europea ed euro-atlantica, che richiede anche la piena normalizzazione dei rapporti con la Serbia. (Alt)