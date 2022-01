Business news: dal 2023 stop a esportazione di petrolio, Messico verso autosufficienza energetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 2023 il Messico raffinerà in patria tutto il petrolio estratto entro i confini nazionali mettendo fine alle esportazioni. Lo ha detto il direttore generale della compagnia energetica statale Pemex, Octavio Romero Oropeza, illustrando, al fianco della ministra dell'Energia Rocio Nahle Garcia, il piano per portare il Messico all'autosufficienza. Il Paese nordamericano, dotato di significative risorse di idrocarburi, affida da tempo il grosso della propria produzione a raffinerie all'estero, Stati Uniti in primis. Il prossimo anno, ha precisato però Romero, Pemex taglierà di circa il 57 per cento la vendita all'estero della sua produzione e dal 2023 "praticamente il cento per cento del greggio messicano si raffinerà nel nostro Paese per garantire iil rifornimento di combustibile. L'obiettivo è quello di arrivare a lavorare due milioni di barili di greggio al giorno, garantendo inoltre un maggiore controllo dei prezzi dei combustibili "in termini reali". (Mec)