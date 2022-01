Business news: Venezuela, produzione petrolio raggiunge un milione di barili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del petrolio del Venezuela, Tareck El Aissami, ha annunciato che il Paese ha superato la produzione di un milione di barili di petrolio al giorno. “Nonostante le minacce del blocco criminale degli Stati Uniti, qui c'è un popolo in piedi, dignitoso e all'avanguardia, la classe operaia del petrolio", ha detto il ministro Tareck El Aissami in una nota ripresa dalla stampa venezuelana. Lo scorso 13 dicembre l’Organizzazione degli Stati esportatori di petrolio (Opec) ha stimato a 625 mila barili giornalieri la produzione media di novembre, 15 mila in più rispetto a ottobre. Alla fine del 2020 la compagnia petrolifera di Stato Pdvsa aveva registrato una produzione media di 500 mila barili al giorno. Secondo gli analisti la produzione è stata spinta soprattutto dall'asse commerciale con l'Iran, che pare garantirebbe a Caracas la fornitura di benzine e di tecnologia per le raffinerie in disuso, in cambio di greggio. (Vec)