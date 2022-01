Bielorussia: viceministro Esteri russo, riforma costituzionali migliorerà stabilità interna (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Speriamo che i cittadini bielorussi approfittino dell'opportunità di esprimere la loro volontà in modo democratico e non cedano agli appelli incendiari degli esuli politici per boicottare il referendum o rovinare le votazioni", ha affermato. Rudenko ha sottolineato che "le autorità bielorusse hanno fatto del loro meglio per garantire che il lavoro sugli emendamenti costituzionali sia trasparente e coinvolga vari gruppi della popolazione, comprese le forze di opposizione costruttive". Una bozza della costituzione modificata del Paese è stata pubblicata il 27 dicembre. Il leader bielorusso Aleksandr Lukashenko ha affermato in precedenza che un referendum costituzionale nazionale si sarebbe svolto nella seconda metà di febbraio. Gli emendamenti alla costituzione bielorussa chiariranno i poteri del capo dello Stato, del governo e del parlamento. Inoltre, l'Assemblea popolare bielorussa riceverà ulteriori poteri. (Rum)