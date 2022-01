Hong Kong: “CitizenNews” cessa l’attività, “situazione critica”, necessario “garantire sicurezza” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Associazione dei giornalisti di Hong Kong (Hkja) in un comunicato si è detta “profondamente preoccupata per il fatto che la polizia abbia ripetutamente arrestato membri di spicco dei media e perquisito gli uffici di organizzazioni mediatiche contenenti grandi quantità di materiale giornalistico nell’ultimo anno” e ha esortato il governo a proteggere la libertà di stampa in conformità con la Legge fondamentale. Il caso più famoso è quello del quotidiano “Apple Daily”, che ha cessato le pubblicazioni il 24 giugno 2021. Il suo editore, Jimmy Lai, magnate del gruppo Next Digital e attivista per la democrazia, insieme ad altre persone, già dipendenti del suo giornale, sono stati accusati di vari reati, tra cui l’associazione a delinquere per stampare, pubblicare, vendere, distribuire, mostrare e riprodurre pubblicazioni sediziose. (Cip)