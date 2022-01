Business news: Paraguay, completati 3000 km di strade negli ultimi tre anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dei Lavori pubblici del Paraguay, Arnoldo Wiens, ha stilato un bilancio delle opere di infrastruttura avviate dal governo negli ultimi anni sottolineando la stesura di oltre 3000 km di nuove strade asfaltate dal 2018 ad oggi. "Abbiamo tolto dall'isolamento 25 distretti e abbiamo avviato opere per risolvere il problema di altri 13 distretti", ha dichiarato Wiens all'agenzia di stampa ufficiale "Ip". Secondo il ministro il governo ha individuato inoltre altri 30 distretti con necessità di connessione. Sul fronte delle opere previste per il 2022 il titolare dei Lavori pubblici ha segnalato il secondo tratto della "Autostrada bioceanica" tra Loma Plata e Pozo Hondo, al confine con l'Argentina. Il completamento del progetto di asfaltamento della statale Py12 che unisce la regione del Chaco con General Bruguez, è invece soggetto all'approvazione di un credito della Banca interamericana per lo sviluppo (Bid). (Abu)