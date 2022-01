Sudan: primo ministro Hamdok rassegna le dimissioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro sudanese Abdalla Hamdok ha rassegnato le dimissioni meno di due mesi dopo essere stato reintegrato nel suo incarico dalla giunta militare che lo scorso 25 ottobre lo aveva estromesso in seguito al colpo di Stato. In un discorso televisivo pronunciato questa sera, Hamdok ha affermato che è necessaria una tavola rotonda per giungere a un nuovo accordo dopo quello che lo scorso novembre gli aveva consentito di tornare alla guida del governo. L'annuncio è giunto dopo che oggi almeno due persone sono morte nelle nuove proteste indette contro il colpo di Stato dello scorso 25 ottobre e il conseguente accordo di condivisione del potere che ha sancito l'estromissione dal governo delle Forze per la libertà e il cambiamento (Ffc), la piattaforma espressione della società civile che porto al rovesciamento del presidente Omar al Bashir nel 2019. Hamdok, ex funzionario delle Nazioni Unite considerato vicino agli Stati Uniti, è stato reintegrato a novembre tra le pressioni internazionali in seguito ad un accordo che richiedeva un governo tecnocratico indipendente sotto la supervisione militare da lui guidata. L'accordo, tuttavia, è stato respinto dal movimento pro-democrazia che insiste sul fatto che il potere passi a un governo completamente civile incaricato di guidare la transizione fino alle elezioni in programma nel 2023. (Res)