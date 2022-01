Israele: Covid, ministero Salute approva somministrazione quarta dose vaccino per over 60

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Salute di Israele ha approvato oggi l'inizio delle procedure di somministrazione della quarta dose di vaccino contro il coronavirus per gli anziani over 60 e i lavoratori del sistema sanitario nazionale. Lo riferisce il quotidiano israeliano "The Times of Israel". Inoltre, il ministero potrebbe prendere la decisione di dare la priorità alla somministrazione di tamponi e test solo agli over 60 con sintomi. Nella giornata di oggi, il premier Naftali Bennett, aveva sottolineato la pressione subita dal sistema sanitario nazionale, soprattutto dai centri adibiti alla somministrazione di test e tamponi, a causa della "scarsità a livello globale di tamponi e test". Diversi centri di ricerca, insieme al ministero della Salute, hanno inoltre evidenziato che l'attuale ondata causata dalla variante Omicron, potrebbe essere la peggiore mai affrontata, con le stime che vedono nove israeliani su dieci contrarre il virus nelle prossime settimane. (Res)