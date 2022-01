Regno Unito: deputati conservatori esortano Johnson a affrontare aumento costi energia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier britannico Boris Johnson è stato esortato dai parlamentari conservatori ad affrontare il "caro vita" previsto nel 2022 a causa dell'aumento dei costi dell'energia per i consumatori. In una lettera pubblicata oggi dal "Sunday Telegraph", 20 parlamentari del Partito conservatore hanno affermato che l'aumento dei prezzi dell'energia rappresenterebbe un problema molto serio per i consumatori nel Regno Unito rispetto ad altri Paesi e che il governo dovrebbe tagliare l'IVA sulle bollette del carburante e rimuovere le imposte ambientali sull'energia, per alleviare l'onere per le famiglie. Nella lettera, la cui stesura è stata coordinata da Craig Mackinlay, che presiede il gruppo conservatore Net Zero Scrutiny, i deputati affermano che quando il tetto massimo del prezzo dell'energia sarà rivalutato ad aprile “la probabilità è che le tariffe interne aumenteranno enormemente, alimentando direttamente una crisi del costo della vita per molti e spingendoli in quella che viene chiamata senza mezzi termini 'povertà energetica'”. I firmatari, tra cui Steve Baker e David Jones, entrambi ex sottosegretari alla Brexit, e l'ex ministro del Lavoro e delle pensioni Esther McVey, affermano che la rimozione dell'IVA sulle bollette del carburante sarebbe un "passo nella giusta direzione” e che l'eliminazione delle imposte ambientali sull'energia ridurrebbe le bollette del carburante del 23 per cento. (Rel)