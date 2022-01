Business news: conti settore pubblico Brasile, surplus da 15 miliardi a novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I conti del settore pubblico consolidato del Brasile hanno registrato a novembre 2021 un saldo positivo (differenza tra entrate e uscite, senza considerare gli interessi passivi). Secondo i dati diffusi oggi dalla Banca centrale (Bc), il settore pubblico consolidato, formato dal governo centrale, dagli stati, dai municipi e dalle aziende statali ha registrato un surplus primario di 15 miliardi di real (2,3 miliardi di euro). Si tratta del migliore risultato per novembre dal 2013. Nello stesso mese dello scorso anno i conti avevano registrato un deficit pari a 18,1 miliardi di real (2,9 miliardi di euro) a causa degli effetti della pandemia. In particolare governo centrale e i governi regionali hanno registrato un avanzo nel novembre 2021, rispettivamente di 3,5 miliardi di real (546,5 milioni di euro) e 11,7 miliardi di real (1,8 miliardi di euro), mentre le aziende statali hanno chiuso in rosso per 238 milioni di real (37,1 milioni di euro). Complessivamente, nei primi undici mesi dell'anno i conti del settore pubblico hanno mostrato un saldo positivo di 64,6 miliardi di real (10,1 milioni di euro). (Brb)