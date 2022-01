Usa: sondaggio, a quasi un anno di distanza Paese ancora diviso sull’assalto al Campidoglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A quasi un anno di distanza dall’assalto del 6 gennaio 2021 al Campidoglio, a Washington, i cittadini degli Stati Uniti sono ancora profondamente divisi sull’accaduto e sulla condotta politica tenuta dall’ex presidente Donald Trump. Lo rivela un sondaggio del quotidiano “The Washington Post” e dell’Università del Maryland. Secondo l’indagine la percentuale di coloro che giustificano l’azione violenta contro il governo in alcune circostanze è del 34 per cento in media, ma sale al 40 per cento tra i repubblicani e scende al 23 per cento tra i democratici. Tra gli intervistati il 60 per cento ritiene che Trump abbia una responsabilità o addirittura una grande responsabilità nella vicenda, percentuale che arriva al 92 per cento tra i democratici mentre si riduce al 27 tra i repubblicani. (segue) (Nys)