- "La scomparsa di Romina Trenta lascia sgomenti. Era una persona amata da tutti, che sapeva farsi apprezzare per le sue capacità e per il suo animo estremamente umano. Ai suoi cari e a tutta la comunità di Velletri va il mio cordoglio. Romina rimarrà per sempre nei nostri cuori". Lo dichiara in una nota la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano (Com)