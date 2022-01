Spagna: arrestato a Valencia uno dei più importanti truffatori nel settore delle criptovalute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Guardia civil spagnola ha arrestato a Valencia un 45enne portoghese ritenuto uno dei più grandi truffatori di criptovalute d'Europa. Il detenuto è stato accusato di sette capi d'accusa per frode e riciclaggio di denaro per aver creato una piattaforma di investimento in criptovalute su un sito web, che ha pubblicizzato attraverso vari forum, programmi radiofonici, manifestazioni sportive e anche eventi di beneficenza, al fine di catturare l'attenzione e gli investimenti di numerose persone in Spagna e Portogallo. La piattaforma offriva un rendimento minimo del 2,5 per cento a settimana agli investitori a seconda dell'importo che decidevano di versare. Gli investimenti fatti dalle vittime sono stati utilizzati dal detenuto per condurre un alto tenore di vita acquistando veicoli di fascia alta, viaggi o pasti. Al presunto truffatore è stato bloccato un patrimonio complessivo di almeno 2,5 milioni di euro. (Spm)