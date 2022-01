Donbass: viceministro Esteri russo, pronti a lavorare con Usa per risolvere crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia è pronta a lavorare in qualsiasi formato con gli Stati Uniti in merito alla situazione dell'Ucraina. Lo ha detto il viceministro degli Esteri russo Andreij Rudenko in un'intervista all'agenzia "Tass". Alla domanda sulla possibilità di riprendere le consultazioni russo-statunitensi simili a quelle che un tempo coinvolgevano l'ex assistente presidenziale russo Vladislav Surkov e il sottosegretario di Stato Victoria Nuland, Rudenko ha affermato che "questa è, prima di tutto, una domanda per i nostri partner statunitensi" ." "Da parte nostra, siamo pronti a cooperare in qualsiasi forma, sulla base del principio che non c'è alternativa all'accordo di Minsk, che è stato sostenuto da Washington, e l'intesa che è impossibile risolvere il conflitto senza fornire uno status speciale al Donbass ," ha sottolineato. (segue) (Rum)