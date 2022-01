Donbass: viceministro Esteri russo, pronti a lavorare con Usa per risolvere crisi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Data l'effettiva riluttanza di Kiev ad attuare gli accordi di Minsk, è una dichiarazione molto importante in quanto fornisce le basi per la cooperazione russo-statunitense nella risoluzione del conflitto interno in Ucraina", ha sottolineato l'alto diplomatico russo. I tentativi di allegare obblighi alla Russia ai sensi degli accordi di Minsk stanno ostacolando gli sforzi per risolvere la situazione nel Donbass, ha poi affermato Rudenko. "La questione rimane aperta: come procedere verso la piena attuazione degli accordi di Minsk, che sono stati sostenuti da Washington, visto il categorico rifiuto dell'Ucraina di attuare la loro disposizione fondamentale e di instaurare un dialogo diretto con Donetsk e Luhansk", ha osservato. "Chiaramente, i tentativi di eludere questo requisito, in particolare cercando di dipingere la Russia come parte del conflitto e associare alcuni obblighi a Mosca che non sono inclusi negli accordi di Minsk, stanno ulteriormente ostacolando il processo", ha aggiunto Rudenko. (Rum)