Usa: sondaggio, a quasi un anno di distanza Paese ancora diviso sull’assalto al Campidoglio (2)

- Riguardo alle elezioni presidenziali, per il 68 per cento degli interpellati non ci sono prove concrete di frodi diffuse, mentre il 30 per cento pensa il contrario, con un grande divario tra democratici, per l’88 per cento convinti della regolarità del voto, e repubblicani, che nel 62 per cento dei casi sono invece certi della sua irregolarità. Sette persone su dieci considerano legittima l’elezione di Joe Biden e tre su dieci no, quote non molto diverse da quelle rilevate da altre ricerche nel gennaio di un anno fa. Tra i repubblicani il 58 per cento ha la convinzione che l’attuale presidente non ricopra la sua carica legittimamente. Sulla valutazione dei “manifestanti entrati nel Campidoglio” le posizioni differiscono in modo significativo: per lo più violenti per il 54 per cento degli intervistati e per lo più pacifici per il 19 per cento, con percentuali del 78 e del cinque per cento rispettivamente tra i democratici e del 26 e 36 per cento rispettivamente tra i repubblicani. (segue) (Nys)