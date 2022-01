Germania: commissaria Difesa Hogl, necessaria revisione missione in Mali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissario alla Difesa del Bundestag tedesco, Eva Hogl, vorrebbe proporre una revisione della missione della Bundeswehr in Mali, in Africa. Le ragioni sono i ripetuti colpi di stato militari e la presenza di mercenari russi nel Paese. "Dobbiamo analizzarla in maniera netta", mettendo sul tavolo anche l'opzione di annullare la missione, ha detto la commissaria in un'intervista all'agenzia "Dpa". Tuttavia, "quali sino i nostri obiettivi realistici" deve essere concordato con i partner internazionali, secondo Hogl. La Germania dovrebbe svolgere un ruolo attivo in questa discussione e presentare un rapporto "onesto" sulla situazione nel Paese. (Geb)