Iraq: trapelano possibili nomi primo ministro scelti da blocco sciita maggioritario

21 luglio 2021

- Durante l’ultimo incontro a Najaf, città santa sciita irachena, nella moschea di Al Hanana, tra il Movimento sadrista, nazionalisti sciiti, e il Quadro di coordinamento sciita, le fazioni irachene filo-iraniane, sono trapelati alcuni possibili nomi per coprire il ruolo di primo ministro. Lo riferisce l’agenzia di stampa irachena "Shafaq". Di fatto, nelle ultime riunioni tra partiti sciiti, la componente politico-confessionale che andrà a formare il blocco maggioritario nel parlamento di Baghdad, ha raggiunto un accordo di massima che ha portato il numero di seggi della coalizione a 85 - 74 del Movimento sadrista, il resto delle varie fazioni sciite filo-iraniane. Si tratta di un numero temporaneo, dal momento che altri partiti sciiti devono solo limare i dettagli dell’alleanza, mentre colloqui con il Partito democratico del Kurdistan (Pdk), 31 seggi, e il movimento sunnita Taqqadum, 37 seggi, sono attualmente in corso. Fonti vicine ai leader del Quadro di coordinamento sciita hanno rivelato che, attualmente, "alcuni nomi proposti hanno l’appoggio di Muqtada al Sadr", il religioso a capo del partito vincitore delle elezioni. I nomi sarebbero quelli di Haider al Abadi, ex premier dal 2014 al 2018 , Muhammad Shia al Sudani, ex ministro dei Diritti umani, il governatore di Bassora Asaad al Eidani, e Ali Shukri, l’ex vice-consigliere del presidente della Repubblica. Uno di questi nomi, tutti sciiti, potrebbe ricevere l’incarico di formare il governo di Baghdad il 9, quando il Parlamento sarà riunito per la prima volta in questa legislatura.(Res)