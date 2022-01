Donbass: viceministro Esteri russo, pronti a lavorare con Usa per risolvere crisi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il diplomatico ha aggiunto che la Russia aveva precedentemente proposto agli Stati Uniti un incontro del gruppo del Formato Normandia, che avrebbe coinvolto anche rappresentanti di Donetsk e Lugansk. "Purtroppo non abbiamo ricevuto una risposta positiva", ha detto. Gli Stati Uniti hanno comunque sottolineato la necessità di fornire uno status speciale al Donbass nei contatti con Mosca, ha affermato Rudenko. "In effetti, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha dichiarato in un incontro con il presidente russo Vladimir Putin che non c'era alternativa agli accordi di Minsk e che il conflitto nell'Ucraina orientale non poteva essere risolto senza fornire uno status speciale al Donbass. Lo ha confermato anche Victoria Nuland durante la sua visita a Mosca a ottobre", ha detto, commentando le posizioni dei due paesi sul conflitto in Ucraina. (segue) (Rum)