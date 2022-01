Usa: sondaggio, a quasi un anno di distanza Paese ancora diviso sull’assalto al Campidoglio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il 51 per cento complessivamente le punizioni per i responsabili non sono abbastanza dure, mentre il 28 per cento le considera giuste e il 19 per cento troppo severe. Tra questi ultimi prevalgono i repubblicani mentre tra i primi i democratici. Solo su un aspetto le posizioni sono vicine: il 60 per cento dei democratici e il 58 per cento dei repubblicani si dichiarano orgogliosi del funzionamento della democrazia nel loro Paese, percentuali tuttavia che confermano il calo registrato nelle ricerche degli ultimi vent’anni. Il sondaggio è stato condotto tra il 17 e il 19 dicembre 2021 tra 1.101 adulti, intervistati online e per telefono attraverso l’AmeriSpeak Panel, creato dal National Opinion Research Center (Norc) dell’Università di Chicago. Il margine di errore statistico è del più o meno quattro per cento. (Nys)